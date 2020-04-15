شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمة الصحة ": اتركوا الاتهامات حتى انتهاء الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

دعا ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بشأن مواجهة فيروس كورونا اليوم الأربعاء إلى تأجيل توجيه أي اتهامات إلى المنظمة لما بعد القضاء على الفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف أمس الثلاثاء تمويل المنظمة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة كورونا.

وقال نابارو خلال مؤتمر عبر الإنترنت "نقول للجميع، نناشد الجميع، تطلعوا إلى الأمام. ركزوا على النضال الملحمي الآن واتركوا الاتهامات حتى وقت لاحق".

وأضاف "إذا قررت خلال هذه العملية أنك تريد أن تعلن أنك ستسحب التمويل أو تدلي بتعليقات أخرى حول منظمة الصحة العالمية، فتذكر أن هذه ليست منظمة الصحة العالمية فقط، فمجتمع الصحة العامة بأكمله يشارك الآن وكل فرد في العالم هو الآن موظف صحة عامة، الجميع يتحمل المسؤولية، الجميع يضحون، الجميع يشاركون" في المواجهة