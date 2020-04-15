شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إصابات كورونا تتخطى المليونين وأكثر من 131 ألف متوفي والان نبدء بالتفاصيل
أظهر إحصاء جمعته رويترز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا تجاوز المليونين على مستوى العالم أمس الثلاثاء.
وارتفع الإجمالي إلى مليونين و1548 إصابة بعد أن أعلنت المملكة المتحدة عن أحدث عدد للمصابين فيها.
ومضى 83 يوما حتى يصل عدد الإصابات إلى مليون لكنه قفز إلى مليونين في غضون 14 يوما فحسب.
وأودى الوباء، وهو الأسوأ منذ قرن، بحياة 131 ألفا و101 شخص وفقا لإحصاء رويترز.
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