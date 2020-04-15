شكرا لقرائتكم خبر عن "وفيات كورونا" ترتفع إلى 11656 حالة فى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الصحة الوطنية بإنجلترا إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا في المستشفيات زادت 651 شخصا لتصل إلى 11656 وفاة. وأضافت "20 من 651 مريضا (أعمارهم بين 20 و101 عام) لم يكونوا يعانون من أي متاعب صحية أخرى".

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