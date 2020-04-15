- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يبحث عن هزيمة جديدة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
أنقرة طرابلس - الخليج 365
يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن هزيمة جديدة في ليبيا بعد أن حشد المرتزقة من كل مكان للسطو على النفط الليبي، وهم يتساقطون واحدا تلو الآخر.
ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدمن الفشل، والهزائم صارت تلاحقه أينما سار، فشل في إسطنبول وهزيمة في سوريا وقتلى في العراق ومرتزقة مدفوعين بأمره يعانون الأمرين في ليبيا.
وبحسب وسائل إعلامية فإن مرتزقة أردوغان وإخوانهم في مليشيات السراج يحاولون دون جدوى صد التقدم الزاحف نحو تحرير العاصمة طرابلس باستخدام طائراتهم المسيرة، ولكنها تتهاوى كطائرات ورقية أمام دفاعات الجيش الوطني الليبي.
هكذا تحول الوجود التركي في ليبيا من السر إلى العلن، ليتحول معه أذناب أردوغان إلى أهداف مشروعة لرجال الجيش الوطني الليبي البواسل في معركة استرداد كرامة بلادهم، مسطرين هزيمة جديدة للعثمانلي الغاصب على أرض طرابلس.
فهل تنعكس آثار هزيمة أردوغان في ليبيا على مستقبل بقائه في السلطة هو وحزبه الحاكم الذي سقطت شرعيته هو الآخر في بحر من الدماء.. هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يبحث عن هزيمة جديدة في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.