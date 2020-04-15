الجيش الليبي يدمر رتلا عسكريا للمليشيات وغرفة عمليات للأتراك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، استهداف رتل للمليشيات بالقرب من قاعدة الوطية (غرب)، وتدمير غرفة عمليات رئيسية للأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية وسط طرابلس.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش، في بيان، إن القوات الجوية استهدفت رتلا كان يتجه للهجوم على قاعدة الوطية من منطقة العسة غربي البلاد.

وأوضح أن الرتل المستهدف كان يتكون من أكثر من 30 آلية ما أسفر عن خسائر فادحة وتدميره بالكامل.

من جهة أخرى، أعلنت قوة عمليات إجدابيا، التابعة للجيش الليبي، عن استهداف غرفة عمليات رئيسية للمليشيات والمرتزقة بقاعدة معيتيقة الجوية.

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وقال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بالقوة، إن مدفعية الجيش الليبي بعد الرصد والمتابعة استهدفت غرف عمليات المستشارين الأتراك بعد ورود معلومات مؤكدة عن استعدادهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي.

وأكد الصابر، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن الضربات استهدفت ايضًا مخزن للدخائر القادمة حديثًا من تركيا ومحطة إقلاع الطائرات المسيرة في الجانب العسكري من القاعدة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أعلنت، الثلاثاء، إلقاء القبض على ٧ مرتزقة سوريين في عملية نوعية بمحور بوسليم بالعاصمة طرابلس.

كما أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن القوات حققت تقدما كبيرا في محور بوسليم، حيث وصلت إلى منطقة الشعبية.

وقال المحجوب، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات المرتزقة السوريين تتلقى خسائر فادحة بمحور عين زارة، حيت تجاوز عدد قتلاهم 13 عنصرا، ما زالت قوات الجيش تحتفظ بجثثهم.

ويستمر الجيش الليبي في معاركه ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا على مختلف الجبهات القتالية في طرابلس وجنوب مصراتة.