107 حالة وفاة و4062 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 107 وفيات، و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403، والإصابات إلى 65111.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة.

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وأشار إلى أنه تم تسجيل 107 وفيات جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403.

وقال الوزير إن ما مجموعه 4799 شخصا تعافوا حتى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 33070.

واعتبر أن معدل إصابات كورونا بدأ يتراجع في الأسبوع الرابع لتفشي الفيروس في البلاد.