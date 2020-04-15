أثبت بسالة رجال الشرطة المصرية .. السيسي يعلق على حادث الأميرية

لموجز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تابع بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات .

وأضاف الرئيس السيسي – في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- قائلا: «أتقدم بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل / محمد الحوفي، كما أتمنى الشفاء لمصابي الشرطة البواسل».

حفظ الله مصر و المصريين .