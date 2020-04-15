خروج ضابط ثاني مصاب في عملية «الأميرية» من العناية المركزة.. ولا صحة لأنباء استشهاده

تداولت عدد من المواقع الإخبارية نبئاً مفاده استشهاد ضابط ثاني، اليوم الأربعاء، متأثراً بجراحة إثر إصابته خلال عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية مساء أمس الثلاثاء.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر أمني رفيع المستوى نفيه صحة ما أشيع حول استشهاد الضابط معصتم الشموتي، مشيراً إلأى أنه لا زال في المستشفي لتلقي العلاج بعد إصابته خلال العملية.

وأضاف المصدر أن "الشموتي" خرج من العناية المركزة ويستكمل العلاج داخل المستشفى.

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وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه عن ضبط أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التابع للخلية الإرهابية التى تم القضاء عليها، حيث كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

وأضاف البيان أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها.

وكشف البيان عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

كما أسفرت العملية عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.