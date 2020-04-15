«روسيا اليوم» تنشر أول صورة لسلاح جديد في الجيش المصري

نشر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" أول صورة للغواصة المصرية الجديدة "S-43" لحظة مغادرتها ميناء "كيل" في ألمانيا في طريقها إلى مصر.

ونقل الموقع عن الخبير الاستراتيجي سمير فرج قوله إن الغواصة "S43" هي أحدث ما توصل إليه العلم في الغواصات.

وأوضح فرج أن الغواصة المصرية الجديدة تسير 20 ألف ميل دون تزويدها بالوقود، وبها أحدث أساليب الحرب الإلكترونية، وهى الغواصة الثالثة من نفس الفئة.

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وأضاف أن الغواصة في طريقها لمصر، وستسير في بحر الشمال ومضيق جبل الطارق والبحر الأبيض المتوسط إلى أن تصل للإسكندرية.

وكشف فرج عن أهمية شراء الغواصة، حيث قال: "لدينا تهديد في الاتجاهين البحر الأحمر وهو باب المندب والذى يمر به 30% من الطاقة، وباب المندب في يد الحوثيين المسيطر عليهم من الإيرانيين ولو تم غلقه سيتم غلق قناة السويس، فلا بد من قوة في البحر الأحمر تحمى استثماراتنا.... طول ما أنت عندك قوة تحمى استثمارات فأنت قادر على تأمين مصر".

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد أعلن أن الغواصة S43 قد غادرت ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن، لتنضم للقوات البحرية المصرية.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الغواصة الجديدة تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم، وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح. كما تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.