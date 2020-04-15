أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي انه "تناول بعض الوسائل الاعلامية اخبارا حول استحصال عدد من المواقع الالكترونية على بطاقات من المجلس الوطني للإعلام بصورة استثنائية"، مؤكدا ان "كل البطاقات المذكورة اعلاه الصادرة خلال العام ٢٠٢٠ لا تجيز لحاملها التنقل بصورة استثنائية في ظل التعبئة العامة في البلاد، إن لجهة تقييد حركة سير الآليات والسيارات بحسب ارقام لوحاتها أو لجهة التنقل بحسب المواقيت المحددة".
ولفت المكتب الى ان "حاملي تلك البطاقات لا يمكنهم إستخدامها، وعليهم مراجعة وزارة الاعلام بهذا الخصوص لأخذ التوجيهات اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: بطاقات المواقع الالكترونية الصادرة عن "الوطني للإعلام" عام 2020 لا تجيز لحامليها التنقل بظل التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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