مايرو عون: عمليات التعدي على الحكومة اليوم غير مقبولة

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، في حديث تلفزيوني، على أن عمليات التعدي على الحكومة اليوم غير مقبولة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية حكومة تكنوقراط تعمل بعيداً عن السياسة والسياسيين، معتبراً أن من الأفضل أن يدعم الحزب "التقدمي الاشتراكي" الحكومة بدل التشكيك بها، قائلاً: "هناك كلام بلا طعمة".
وأكد النائب عون أن "التيار الوطني الحر" لا علاقة له بملف التعيينات، لافتاً إلى أن من حق الحزب "التقدمي الإشتراكي" أن يطلب ما يريد وأن يعبر عن هواجسه لكن من دون إطلاق النار على أفرقاء سياسيين آخرين، معتبراً أن تحميل "التيار الوطني الحر" مسؤولية كل السرقات في السنوات الماضية أمر مضحك، مشدداً على أن الجميع يعرف من هو ناهب البلد ولا يمكن أن تمر هكذا أمور على الشعب اللبناني.
وشدد عون على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون على حساب المواطنين أو المودعين، ويجب عدم القبول بالتعدي على حقوقهم أو مدخراتهم والبحث عن حلول ناجحة أكثر في هذا المجال.
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