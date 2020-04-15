إدارة الكوارث: عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 658 بعد تسجيل 17 حالة جديدة

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث المتعلق بانتشار ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ تقريرها اليومي، مشيرة إلى أن عدد الاصابات بالفيروس بلغ 658، بعد تسجيل 17 حالة جديدة توزعت على الشكل التالي: 12 اصابة جديدة من بين الميقيمن و5 آخرى من بين الوافدين وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف أن عدد الفحوص التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 على صعيد لبنان هو 771، فيما عدد الفحوصات في المطار هو 170.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا، أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان بلغ 658 منذ 21 شباط 2020، وذلك بعد تسجيل 17 إصابة جديدة.

ولفتت الوزارة في بيانها الى ان عدد الحالات الجديدة التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12 اصابة بين المقيمين، و 5 اصابات بين الوافدين.

واستقر العدد التراكمي للوفيات في لبنان منذ 21 شباط 2020 عند 21 حالة.