رئيس لجنة الصحة في بلدية صيدا: شفاء مصابين اثنين والعائدون يلتزمون منازلهم

أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس ​بلدية صيدا​ الدكتور حازم بديع، في بيان، أن اثنين من مرضى ​الكورونا​ الخمسة في صيدا المثبتة إصابتهم مخبريا، قد تماثلا للشفاء وخضعا لفحوصات مخبرية جاءت نتيجتها سلبية، لافتاً إلى أن "أوضاع جميع المصابين الباقين تتم متابعتها يوميا، وهم بحال جيدة ولا يعانون من عوارض، كما أنهم ملتزمون ب​الحجر المنزلي​. ونحن نتابع جدول مواعيد إجراء فحوصات PCR".

أما بالنسبة لجميع العائدين من الخارج إلى مناطق ​قضاء صيدا​ والضواحي وعددهم 32، أوضح أنهم "يلتزمون الحجر المنزلي في مناطقهم، وأيضا نتابع أوضاعهم يوميا من خلال الإتصال بهم بالتنسيق مع شرطة بلدية صيدا والقوى الأمنية ولجنة إدارة الكوارث"، لافتاً إلى أنه "كما يتم تزويدنا يوميا بلوائح العائدين من السفر مع نتائج فحوصاتهم وأماكن الحجر المنزلي وأرقام الهاتف لكي نتواصل معهم باستمرار".

