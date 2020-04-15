اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ال​لبنان​ية ل​حزب البعث العربي الاشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ في رد له على رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أن "البعث والرئيس الراحل ​جمال عبد الناصر​ أسسا لنظام العدالة الإجتماعية في ​سوريا​ ومصر، بينما أسس جنبلاط وعصابته وإدارته المدنية في الجبل لنظام الفساد في لبنان ولسرقة أملاك وأموال ​الدولة اللبنانية​ و​الشعب اللبناني​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القواس: جنبلاط أسس لنظام الفساد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.