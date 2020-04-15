جولة تفقدية لحبشي الى منطقة البقاع الشرقي

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​، يرافقه منسق ​منطقة البقاع​ الشرقي ​جورج مطر​، مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في بعلبك والتقى ​المطران الياس رحال​ للاطلاع على احوال الرعية كما هنأه بعيد الفصح المجيد.



وانتقل بعدها إلى مبنى المحافظة والتقى المحافظ ​بشير خضر​ واثنى على جهوده وعمله. وحيا حبشي، من مبنى المحافظة، "أهالي قضاء بعلبك ـ الهرمل، لالتزامهم بالتعبئة العامة".

ثم جال على بلدات منطقة البقاع الشرقي والتقى مخاتير وكهنة الفاكهة والجديدة ورؤساء بلديتي ومخاتير راس بعلبك والقاع، وأثنى على "التدابير المتخذة على مداخل القرى والمعنية بالإرشاد والتوجيه والتوعية والوقاية"، وشكر "القوى الأمنية على جهودها وحضورها الكثيف".

كما اطلع حبشي على الإجراءات الوقائية، داعيا الجميع إلى "التزام الحجر المنزلي والتقيد بالتدابير المطلوبة للوقاية"، وبحث مع الفعاليات أوضاع الأهالي المعيشية والحياتية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وسبل التضامن والتعاضد.