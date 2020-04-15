مستشفى سيدة لبنان تتوقف عن العمل وتقفل كافة أقسامها بسبب الأوضاع الاقتصادية

قررت ​مستشفى سيدة لبنان​ اقفال أبوابها والتوقف عن العمل في كافة أقسامها الاستشفائية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية. وقد أعلنت المساتشفى هذا القرار من خلال مذكرة الى موظفيها، وفي ما يلي نص المذكرة كاملة:

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