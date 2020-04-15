مستشفى بيروت: 84 حالة شفاء تام وتحسن وضع مريضين كانت حالتهما حرجة

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ان "مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس ​الكورونا​ والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 30 إصابة".

وفي التقريراليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا، كشف المستشفى انه "تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، وتماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض".

واكد انه "بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 84 حالة شفاء"، مشيرا الى انه "بناء لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​ تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا".

واعلن عن "تحسن وضع مريضين كانت حالتهما حرجة ونقلهما من العناية الفائقة إلى وحدة العزل"، مؤكدا ان "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج".