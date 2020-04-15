غبريل: الخهطة الإصلاحية فيها سطو غير مسلح على القطاع المصرفي وودائع الناس

أشار الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ إلى أن "المهم في الخطة الإصلاحية هو لماذا يوجد ضرائب في هذا المشروع"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن فرض اي رسم او ضريبة على اي شريحة من ​الاقتصاد اللبناني​ الذي بدأت أزمته في 2019 ومستمرة حتى الان".

وأوضح غبريل، خلال حديث تلفزيوني، أن "الخطة الاصلاحية فيها سطو غير مسلح على ​القطاع المصرفي​ وودائع الناس، لأنها تحمل النّاس كلفة الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها المقترض المتمثل بالسلطة ال​سياسة​". ولفت إلى أن "بنك أوف أميركا"، أصدر تقريراً مفصل يثبت فيه أن "الهيركات" تشمل 36% من الودائع التتي تتخطى 100 مليار دولار".

كما شدد على ضرورة أن نرى أن "الأزمة بدأت بتوسع ​القطاع العام​ وترهله"، منوّهاً بأن "تحميل المسؤولية للقطاع المصرفي هو تهرب من اصلاح القطاع العام. ​المصارف​ تحملت خلال 25 سنة نتيجة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد، ووفرت مليارات الدولارات على الدوبة نتيجة ​الدين العام​". وأكد أن "المصارف تحملت بذلك مسؤولياتها لكن الدولة لم تفعل".

وأفاد غبريل بأن "الدولة لديها اصول تتخطى حجم الدين العام، وإعلان التعثر هو خطأ تاريخي أقدمت عليه، ولم يكن على الحكومة القيام بذلك"، موضحاً أن "إعلان تعثر الدولة وعدم تسديد سندات اليوروبوند لا يحل المشكلة الأساسية".

وأوضح أن "اي برنامج إصلاحي يجب أن يبدأ بإعادة هيكلة القطاع العام المترهل في لبنان لإعادة الثقة"، مشيراً إلى أن "الهدر في ميزان المدفوعات بدأ بإفقاد المستثمرين ثقته بلبنان بعدها بإقفاد المغتربين ثقتهم بلبنان وفي الأخير فقد المواطنون ثقتهم بالسلطة السياسية وبالتحديد التنفيذية".

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كما شدد غبريل على أن "الإقتصاد اللبناني يسيطر عليه القطاع العام بسبب تفلّته، في حين ان القطاع الخاص ينكمش"، موضحاً أن "احتكار الدولة لقطاع الاتصالات والكهرباء والماء أوصلنا للوضع الذي نحن عليه". وأشار إلى أن "الحل يكون بإدخال القطاع الخاص بشراكة جدية، وفصل ملكية القطاعات عن ادارتها لان الدولة في لبنان تمتلك القطاع وتديره وتحتكره".

ونوّه بأن "اليوم مع الهبوط التاريخي لأسعار النفط، هذه فرصة ذهبية لإعادة اصلاح الكهرباء الذي يقوم على لا مزكزية الإنتاج وإشراك القطاع الخاص وهناك الكثير من المؤسسالت التي تقدمت بطلبات". وأشار إلى أن "الصدمة الايجابية تأتي من اعفاء القطاعات والمواطنين من الضرائب، وتفعيل الجباية مع ايقاف التهريب الجمركي، إضافةً إلى الإجراءات التي تتعلق بألاف الوظائف الوهمية واغلاق ودمج المؤسسات غير المجدية في القطاع العام وغيرها".

وفي السياق، أشار غبريل إلى أننا "بحاجة لضح سيولة في الأسواق اللبنانية، والمؤسسة التي تستطيع القيام بذلك في ظل كورونا وبعده هي صندوق النقد الدولي، والخطأ الذي تفعله الحكومة الحالية والسابقة انهم لم يلجأوا قبل اعلان الافلاس إلى الاتفاق مع صندوق النقد مع تقديم برنامج اصلاحي".

وأكد أنه "لا مفر من الاستعانة بصندوق النقد في حين اننا كنا نستطيع تجنب هذا الأمر بكل سهولة"، لافتاً إلى أن "الناس يجب أن يخافوا من البنود الإصلاحية بمشروع المسودة لأنني لا اعتقد ان الصندوق يزيد الضرائب أكثر من تلك الموضوعة في المسودة". وأوضح أن "صندوق النقد لا يهبط في بيروت ويفرض إملاءاته على الشعب اللبنانيـ بل السلطات هي التي تأخذ برنامجها الإصلاحي إلى الصندوق وتتفاوض معه حول البرنامج ويمكنها ان ترفض وتتفاوض لمصلحة المجتمع والشعب اللبناني، وإذا تم الاتفاق يتم وضع جدول زمني لتطبيق الإصلاحات".

وشدد غبريل على أنه "اليوم لا مصاداقية للإصلاحات الموجودة"، منوّهاً بأن "الاتفاق مع صندوق النقد يعيد الثقة بالبرنامج الإصلاحي الذي اتفقت عليه الحكومة ويساهم بضخ الاموال التي يحتاجها لبنان، توازيا مع تطبيق الإصلاحات وتشجيع صناديق اخرى للاستثمار في البلاد".