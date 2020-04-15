"جونز هوبكنز": 2410 حالات وفاة جديدة جراء كورونا في الولايات المتحدة

أكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، تسجيل 2410 حالات وفاة جديدة في ​الولايات المتحدة​ جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 26059 حالة.

وفي السياق، كان النائب عن ولاية إنديانا الاميركية تيري هولينغزورث، أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن "السماح بمقتل المزيد من الأميركيين بفيروس كورونا، أهون من ضرر الاقتصاد الناجم عن إجراءات العزل"، لافتاً إلى أن "موقف الحكومة الأميركية في مجال الاختيار بين فقدان أسلوب حياتنا كأميركيين وبين تكبد خسائر في الأرواح، هو الأخير دائما".

وتأتي تصريحات هولينغزورث بعد إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته وعدد كبير من الجمهوريين، بإعادة فتح الاقتصاد الأميركي سريعاً، بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفها تفشي "كوفيد 19" في البلاد.