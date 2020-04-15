مجموعة العشرين توافق على تعليق خدمة الدين اعتبارا من 1 أيار حتى نهاية العام الحالي

وافقت ​مجموعة العشرين​ على تجميد الديون المؤقتة للبلاد الأكثر فقراً، مبدية استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة لمكافحة جائحة ​كورونا​، وعلى تعليق خدمة الدين اعتبارا من 1 أيار حتى نهاية العام الحالي>

وأعلنت مجموعة العشرين دعم جهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة، داعين المقرضين من القطاع الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول الفقيرة، مشيرة إلى الإتفاق مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا.

بدوره، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مجموعة العشرين مصممة على مواجهة تداعيات كورونا، لافتاً إلى أنها خصصت 7 تريليون دولار في سبيل ذلك.

وفي حين أشار إلى أننا "نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلاً"، أعلن أننا "عملنا لتوفير مساعدات مالية للدول النامية".