الصحة البريطانية تسجل 761 حالة وفاة بسبب كورونا و4605 إصابة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية تسجيل 761 وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في ​المملكة المتحدة​ إلى 12868 حالة.

كما لفتت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 4605 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98476 حالة".

وفي سياق متصل، أشارت "بي بي سي"، إلى أن "بريطانيا تستخدم مخزن كبير للحمض النووي، في دراسة سبب التفاوت في حدة أعراض فيروس كورونا من شخص لآخر"، لافتةً إلى أنه "من المأمول أن توضح الاختلافات الجينية سبب إصابة بعض الأشخاص ممن لا يعانون مشاكل صحية كامنة بأعراض شديدة الحدة للمرض".