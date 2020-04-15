ظريف: وقف تمويل الصحة العالمية بظل كورونا سيجلب العار على الولايات المتحدة

أشار ​وزير الخارجية​ الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، إثر قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعليق تمويل ​منظمة الصحة العالمية​، إلى أن "العالم يختبر اليوم ما تعرفه إيران وتعيشه طوال الوقت". ولفت ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إل أن "البلطجة والتهديد والتضليل من قبل النظام الأميركي، ليس مجرد إدمان فحسب، بل يقتل الناس"، منوّهاً بأنه "كما فعلت سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، فإن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية المخزي، في ظل جائحة كورونا، سيجلب العار على ​الولايات المتحدة​".

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