المالية السعودية: مجموعة الـ 20 خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا

أشار ​وزير المالية​ السعودي ​محمد الجدعان​، إلى أن "وباء كورونا ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا"، لافتاً إلى أنه "نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلاً".

وأوضح الجدعان أن "مجموعة الـ 20 مصممة على مواجهة تداعيات كورونا"، مشراً إلى أن "مجموعة الـ 20 خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات الوباء".

كما شدد على أن "السلطات عملت لتوفير مساعدات مالية للدول النامية"، منوّهاً بأنه "لدى ​السعودية​ استراتيجية واضحة للتعامل مع ​فيروس كورونا​". وأكد أنه "سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا".