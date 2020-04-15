لندن تحمل بكين المسؤولية لكنها لا تستغني عنها

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نصر المجالي: أكد مسؤولان بريطانيان سابقا في مجال الاستخبارات والدبلوماسية، مسؤولية الصين في جائحة (كورونا) التي اجتاحت العالم موقعة خسائر في الأرواح ومسببة انهيارات اقتصادية فادحة غير مسبوقة في التاريخ.

وقال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 السير جون ساورز إن الصين أخفت الفيروس التاجي عن الغرب، وحملها المسؤولية في التهرب من تسريب هذا الوباء القاتل. وتلقي باللوم على "التهرب" من هذا الوباء.

وأضاف أن بكين لم تكن صادقة في موقفها عندما ظهر المرض لأول مرة على أراضيها، وواجهت حينها "الغضب" من المجتمع الدولي.

وأصر السير جون أيضًا على أن منظمة الصحة العالمية تواجه " أسئلة خطيرة '' لفشلها في التدقيق في أنشطة الصين، على الرغم من أنه مفترض على الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يوجه غضبه إلى الصين بدلاً من الوكالة الأممية.

وكان وزير الخارجية البريطاني الأسبق اللورد وليام هيغ حذر من أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تعتمد على القوة العظمى الآسيوية في مجال التكنولوجيا بعد أن أثبتت الأزمة أنها "لا تلعب وفق قواعدنا".

ويطالب أعضاء البرلمان البريطاني بإجراء إصلاح شامل للعلاقات البريطانية مع بكين، قائلين إنه لا ينبغي السماح لشركاتها بلعب دور في شبكة اتصالات 5G الجديدة.

غضب عميق

وقال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني أم آي 6 في حديثه لبرنامج راديو بي بي سي 4 اليوم الأربعاء: "هناك غضب عميق في أميركا لما يرونه أنه ألحق الضرر بنا جميعا ومصدره الصين التي تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عن أصل الفيروس.

وأكد "في الوقت نفسه، لا يمكننا إيجاد طريقة للخروج من هذا دون العمل مع الصين ... لن يكون العالم كما كان بعد الفيروس كما كان من قبل".

وقال السير جون إن "عمل الاستخبارات يتعلق بالحصول على المعلومات التي أخفتها عنك دول أخرى وجهات فاعلة أخرى". وأضاف: "كانت هناك فترة وجيزة في ديسمبر ويناير عندما كان الصينيون يخفون هذا بالفعل عن الغرب".

وعلى صلة، وفي مناظرة استضافتها مؤسسة الفكر للسياسة التبادلية مساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأسبق اللورد هيغ إن سياسة الغرب تجاه الصين "غير متماسكة وغير فعالة".

ركيزتان أساسيتان

وقال "إن هذه الأزمة (كورونا) تعزز قضية إقامة ركيزتين رئيسيتين للسياسة الغربية تجاه الصين: الأولى تنشأ من حقيقة أن الصين لا تلعب وفقًا لقواعدنا، وهذا يعني أنه لا يمكننا الاعتماد بشكل استراتيجي على الصين في كثير من النواحي ، بما في ذلك على التكنولوجيا، لكن الركيزة المهمة الأخرى تنبع من حقيقة أننا لا نستطيع حل المشاكل العالمية بدون الصين".

ونبه اللورد هيغ إلى أ0ن أزمة Covid-19 هي مثال على مثل هذه الأزمة العالمية الدرامية. لذا لا يمكننا أن نعتمد على الصين، ولكن لا يمكننا أن نكون بدون إطار من التعاون مع الصين.

وقال إن الولايات المتحدة تنتهج حاليا سياسة تقوم فقط على "الاستقلال الاستراتيجي"، في حين أن العديد من الدول الأوروبية تركز بشكل رئيسي على المشاركة.

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تعويضات

يشار إلى أن دراسة بريطانية نشرت في مطلع أبريل حول أزمة تفشي وباء كورونا في المملكة المتحدة، دعت إلى ضرورة مطالبة المملكة المتحدة الصين بمبلغ 351 مليار جنية إسترليني (430 مليار دولار) كتعويض عن الخسائر التي سببها انتشار الفيروس، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وأكد التقرير أن المجموعة الصناعية الكبرى المؤلفة من 7 دول، وهي أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، تعرضت لخسائر اقتصادية قٌدرت بنحو 3.2 تريليون جنية إسترليني (3.9 تريليون دولار) بسبب تفشي الفيروس.

وأشار التقرير الذي أعدته جمعية هنري جاكسون، وهي مؤسسة فكرية بريطانية للسياسة الخارجية، تحت عنوان "تعويض الفيروس التاجي: تقييم الذنب المحتمل للصين وسبل الاستجابة القانونية"، إلى أن هذه الخسائر كان يمكن تجنبها لو كان الحزب الشيوعي الحاكم في الصيني صريحاً في تعامله مع الفيروس، ولم يخف الحقائق عنه.

كما سلط التقرير الضوء على بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بناءً على المعلومات الخاطئة التي أعلنت عنها الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، مثل عدم إلغاء الرحلات الجوية بين لندن ووهان.

وتضمن التقرير أدلة على أن الصين انتهكت بشكل مباشر معاهدة الرعاية الصحية الدولية بسبب إخفاء المعلومات والحقائق عن الفيروس، وحدد التقرير عشرة طرق قانونية يمكن للدول الكبرى اتباعها للحصول على تعويضات من بكين.

كما أكد التقرير أن بكين هي المسؤولة عن تفشي الفيروس، وأنه إذا تم رفع دعاوى قضائية ضدها، فقد تدفع تريليونات الدولارات كتعويض لحكومات العالم.

رسالة إلى الحكومة

وعلى خليفة هذا التقرير، كتب أربعة وزراء سابقين في الحكومة الإنكليزية، و11 نائبا محافظا آخرين، رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، يطالبونه بضرورة إعادة التفكير في العلاقات الصينية الإنكليزية، والمطالبة بتعويضات عن تفشي الفيروس.

وقال الوزراء السابقون إيان دنكان سميث وديفيد ديفيس وأوين باترسون إنهم قلقون بشأن الضرر الذي لحق بإنكلترا بسبب عدم امتثال الصين للمعاهدات الدولية.

وأكدوا أن عدم الاهتمام بالفيروس في بدايته سبب عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد العالميين، قد تكون التكلفة على المملكة المتحدة وحدها، كما يقترح تقرير جمعية هنري جاكسون، أكثر من 350 مليار جنيه استرليني.

من جانبه، قال بوب سيلي، عضو اللجنة المختارة للشؤون الخارجية، وهو أحد الموقعين على الرسالة: "عندما نمر بهذه الأزمة، نحتاج إلى إعادة تقييم قدرتنا على التعامل مع التهديدات غير التقليدية لمجتمعنا، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو في هذه الحالة جائحة، لا يمكننا المرور بهذه الصدمة مرة أخرى دون الاستعداد بشكل أفضل".

بينما قال عدد من مسؤولين الحكوميين البريطانيين: "هذه التقارير لا تمثل موقفاً حكوميا، وبريطانيا أشادت بإسهام الصين في الاستجابة العالمية لأزمة الفيروس".

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