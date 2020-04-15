تنديد واسع بقرار ترمب تعليق تمويل الصحة العالمية

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أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بـ "سوء ادارتها" الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد موجة تنديد واسعة في العالم الأربعاء.

في ما يلي أبرز ردود الفعل:

منظمة الصحة العالمية

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء بعد إعلان ترمب "لا وقت نضيعه" و"الشاغل الوحيد" انقاذ الأرواح من وباء كوفيد19.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه على تويتر "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد" دون ذكر قرار ترمب.

الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوفيد19.

وقال غوتيريش في بيان "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية أو أي منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس. انا مقتنع بانه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد19".

الصين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "هذا القرار سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء".

وحثّ تشاو الولايات المتحدة على "تحمل مسؤولياتها والتزاماتها بجدية، ودعم الجهود الدولية ضد الوباء التي تقودها منظمة الصحة العالمية".

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ألمانيا

وكتب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تغريدة على تويتر "علينا العمل بتعاون وثيق ضد كوفيد19". واضاف أن "أحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية التي ينقصها التمويل مثلا لتطوير وتوزيع معدات الفحص ولقاحات".

وأضاف الوزير أن "إلقاء اللوم لا يفيد" في الظروف الصحية الحالية موضحا أن "الفيروس لا يعرف حدودا".

الاتحاد الاوروبي

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لتعليق المساهمة الأميركية.. وكتب بوريل في تغريدة "ليس هناك أي سبب يبرر" هذا القرار في وقت تُعتبر جهود منظمة الصحة العالمية "ضرورية أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في احتواء وتخفيف (انتشار) الوباء العالمي".

وأضاف "فقط عبر توحيد القوى يمكننا التغلب على هذه الأزمة التي لا حدود لها".

روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة تاس العامة للانباء "إن اعلان واشنطن بالامس تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية يثير قلقا كبيرا في رأينا. إنه يعكس المقاربة الانانية جدا للسلطات الاميركية في مواجهة ما يحصل في العالم".

فرنسا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن فرنسا "تأسف" لقرار ترمب. وقالت سيبت ندياي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "انه قرار مؤسف" موضحة أن باريس تأمل "عودة الأمور إلى طبيعتها" لتتمكن المنظمة من مواصلة عملها.

الاتحاد الإفريقي

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد الأربعاء في تغريدة أن القرار الأميركي "مؤسف للغاية".

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