بريطانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 300 عام

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نصر المجالي: مع توقعات متشائمة بانهيار اقتصادي غير مسبوق منذ 300 عام في المملكة المتحدة، يحتمل أن يعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، القائم بأعمال رئيس الوزراء الذي يقضي فترة نقاهة، عن استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى السابع من مايو على الأقل.

وتتعرض الحكومة البريطانية إلى ضغوط هائلة للتوصل إلى "استراتيجية خروج" من إغلاق الفيروسات التاجية، بعد أن اتضح حجم الانهيار الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.

وقالت تقارير إن الاقتتال الداخلي يشتد في مجلس الوزراء البريطاني على قدم وساق، حول كيفية ومتى يتم تخفيف القيود الصارمة التي تخنق المملكة المتحدة، مع مطالب بإعادة فتح المدارس الابتدائية والمحلات غير الأساسية في أوائل الشهر المقبل.

وكان راب قال يوم الاثنين الماضي، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.

وكانت صحيفة (التايمز) نقلت عن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك قوله يوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% في ما بين شهري أبريل ويونيو في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس كورونا.

أضرار العزل

ونقلت الصحيفة عن وزير آخر لم تذكر اسمه، قوله "من المهم ألا ينتهي بنا الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه".

وتصاعد الخلاف داخل الحكومة البريطانية بعد أن أصدرت الوكالة الحكومية الخاصة تقديرات مروعة لما تعنيه ثلاثة أشهر من الإغلاق - مما يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينهار بنسبة 35 في المائة هذا الربع وسيفقد مليونا شخص وظائفهم.

وقالت الوكالة "في الوقت الحالي" كانت تفترض أنه سيكون هناك ارتداد سريع إلى حد ما - لكن الركود سيظل الأسوأ لمدة 300 عام.

حزب العمال

ومن جهته، رفع حزب العمال من نسبة ضغوطه على الحكومة المحافظة، حيث قال الزعيم الجديد للحزب المعرض السير كير ستارمر إن القيود "الواضحة" يجب أن تستمر في الأسابيع المقبلة، لكنه دعا إلى توضيح "ما سيحدث بعد ذلك".

ومع ذلك، أشار مصدر حكومي رفيع المستوى إلى أنه لا يمكنهم الوثوق بإقناع الجمهور بخططهم. وقال المصدر "الحديث عن استراتيجية للخروج قبل أن نصل إلى ذروة المخاطر يربك الرسالة الحاسمة التي يحتاجها الناس للبقاء في المنزل من أجل حماية هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS وإنقاذ الأرواح".

وقالت تقارير صحفية إنه سيكون تقدير مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) انخفاضًا بنسبة 13 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام هو الأكبر منذ عام 1709 عندما أحدث الشتاء البارد قبل 500 عام سابقة وهو المعروف باسم "الصقيع العظيم" الخراب في جميع أنحاء أوروبا.

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يذكر أن مكتب مسؤولية الميزانية هو هيئة عامة غير إدارية تمول من قبل وزارة الخزانة البريطانية، وانشأتها حكومة المملكة المتحدة لتوفير تنبؤات اقتصادية مستقلة وتحليل مستقل للمالية العامة.

وبعد الأرقام المروعة لمكتب مسؤولية الميزانية أمس الثلاثاء، - بالإضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي الرهيبة بأن الاقتصاد العالمي يواجه أعمق ركود له منذ 90 عامًا - قال وزير الخزانة ريشي سوناك في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت يوم الثلاثاء إنه يجب على الناس أن يستعدوا لـ "للمصاعب".

تفسير مفرط

وقالت مصادر الحكومة البريطانية لصحيفة (ديلي تلغراف) إن وزير الخزانة يخشى أن يكون بعض أفراد الجمهور قد "فسروا بشكل مفرط" نصيحة الإغلاق ويعتقدون أن العمال الرئيسيين المعينين فقط يجب أن يعملوا.

وأكدت تقارير أن الوزير يضغط من جانبه على زملائه الوزراء من أجل "تعزيز الرسالة" بأن الناس يجب أن يحاولوا العمل ما لم يتم إغلاق قطاعهم بشكل مباشر أو لا يمكنهم ممارسة التباعد الاجتماعي.

كما أنه حذر زملاءه من أن الحكومة تخاطر بإحداث ضرر دائم للاقتصاد إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة.

وقال أحد الوزراء لصحيفة ديلي تلغراف: "يجب أن نبدأ في الإفراج عن الأشياء التي يمكن الإفراج عنها، حتى يمكن إعادة فتح المدارس الابتدائية والمحلات غير الضرورية".

وأشار الوزير إلى أن أصحاب المعاشات سيضطرون للتضحية بحريتهم من أجل عودة البلاد إلى طبيعتها، وأضاف: "يبدو أن كبار السن والضعفاء سيعزلون أنفسهم لمدة ستة أشهر بدلاً من ثلاثة".

ارتفاع البطالة

وإلى ذلك، قال مكتب مراقبة الميزانية إن البطالة قد تصل إلى 3.4 ملايين، بارتفاع من 1.3 مليون، تاركة حوالي واحدا من كل 10 من السكان العاملين بدون عمل، في حين أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 35 في المائة بين أبريل ويونيو.

وفي تقديرها الأول للخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها أزمة كورونا، قالت الوكالة إنه من المتوقع أن يزيد صافي اقتراض القطاع العام بمقدار 218 مليار جنيه استرليني هذا العام، مقارنة بتوقعات مارس، ليبلغ 273 مليار جنيه استرليني، أو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال محلل تنبؤات اقتصادية مستقل إن هذا سيكون أكبر عجز لسنة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

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