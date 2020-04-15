اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن فرنسا "تأسف" لقرار دونالد ترمب تعليق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت سيبت ندياي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "انه قرار مؤسف" موضحة أن باريس تأمل "عودة الأمور إلى طبيعتها" لتتمكن المنظمة من مواصلة عملها.ظ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تأسف لقرار ترمب في شأن منظمة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.