شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تشيد بالضربات الاستباقية لمواجهة التطرف: مصر ستنتصر على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، شهيد الوطن الرائد محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني الذي استشهد مساء أمس خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، مؤكدين أن مصر قادرة على اقتلاع الإرهاب من جذورة بيقظة رجالها من قوات الأمن.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات بالبرلمان أن مصر تبقى وستظل بشعبها وجيشها وشرطتها قادرة علي اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي لأية محاولات لزعزعة إستقرار الوطن ، مشيرا الى أن بسالة قوات الشرطة في التصدي لخلية الأميرية الإرهابية أكدت علي صلابة أجهزة الدولة وقدرتها علي حماية الجبهة الداخلية والخارجية.

وأضاف بدوى أن ما تبذلة قوات الشرطة الوفية من تضحيات وما تحققه قواتنا المسلحة من بطولات سيذكرها التاريخ بأحرف من النور، مشيرا إلى نجاح وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في توجية الضربات الإستباقية ورصد التحركات الإرهابية للجماعات الظلامية التي تحاول النيل من مصر بإحداث الفتنه بين أبناء الوطن الواحد .

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ونعي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد البطل محمد فوزي الحوفي الذي إستشهد في مواجهة الخلية الإرهابية بالأميرية، موضحا أن مشاعر الأسي ربما لن توفي حق من إستشهد لأجل الوطن لكننا ندرك أن الشهاده في سبيل الوطن مجد.

ودعا النائب إلى ضرورة اصطفاف كل أبناء الوطن في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد للوقوف خلف القيادة السياسية وقوات الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب، مؤكدا أن قوي الظلام لن تستطيع وقف عجلة التنمية والعبور للمستقبل مهما كلفنا هذا الأمر من تضحيات في سبيل الوطن لتبقي مصر قوية أبية.

وذكر النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الإتصالات بمجلس النواب، الذي نعي الشهيد محمد الحوفي، أن مصر قادرة بمؤسساتها الأمنية من القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية على مواجهة العناصر المتطرفة والقضاء على عناصر الجماعة الإرهابية، قائلاً : "مصر ستنتصر علي الإرهاب الأسود".