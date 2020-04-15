دينية البرلمان تثمن تضحيات الشرطة فى مواجهة الإرهاب وتطالب بالتصدى للفكر المتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، شهيد الوطن البطل محمد فوزى الحوفي، الذى استشهد أثناء مداهمة قوات الشركة لوكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة مساء أمس الثلاثاء، مقدمة خالص التعازى لأسرة الشهيد.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن الشهيد البطل محمد الحوفى ضحى بروحه من أجل الوطن وحماية الشعب المصرى من الإرهاب الغادر للخسيس، موجها التحية لرجال الشرطة البواسل على مواجهتهم الشجاعة للإرهاب والتضحيات التى تقدمها الشرطة المصرية من أجل الوطن.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية، أن البرلمان يدعم جهود الدولة فى مواجهة الإرهاب، ويساند ويدعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب الأسود، داعيا جموع الشعب المصرى إلى الاصطفاف خلف الدولة والقوات المسلحة والشرطة، للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة والقوى الظلامية.

وأشار الدكتور أسامة العبد، إلى ضرورة التصدى بقوة للفكر المتطرف والجماعات التكفيرية لحماية الشباب ومنع استقطابهم من قبل هذه الجماعات الإرهابية.

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وكانت وزارة الداخلية أحبطت عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط فى مصر، وفى سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطنى السريع ساهم فى وأد العملية الإرهابية، وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها: وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على "4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة" وتم تقنين الإجراءات، وبدوره، وجه المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل فى الحادث الإرهابى الواقع اليوم بحى الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذى أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطنى وإصابة آخر وفردى شرطة من ذات القطاع، وسطرت العيون الساهرة ملحمة بطولية فى منطقة الأميرية بالقاهرة، بتصديها لوكر إرهابي، خطط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد، تزامناً مع احتفالات أعياد الأقباط خلال الأيام المقبلة.

وفور تحرك رجال الأمن لمكان الوكر، ناشدوا الأهالى بالابتعاد عن نوافذ الشقق السكنية ومداخل العقارات للحفاظ على حياتهم، تزامناً مع الاشتباك المسلح بين الأمن والإرهابيين، وفى مشاهد بطولية، نجحت قوات مكافحة الإرهاب فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، فيما استشهد ضباط أمن وطنى فى تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.