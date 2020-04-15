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المتحدة تقدم اشتراكا مجانيا من واتش ات لمدة عام للعاملين فى مستشفيات العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرا لدور جيش مصر الأبيض من العاملين فى القطاع الطبى وعلى وجه التحديد من يعملون فى مستشفيات العزل، قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي أن مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذ تامر مرسى قرر تقديم اشتراك مجانى فى منصة "واتش ات" الرقمية لمدة عام كامل لكل الأطقم العاملة فى مستشفيات العزل، وذلك جزء من تقديرهم على كل ما يبذلونه من جهود مميزة وما يتعرضون له من أخطار جسيمة للحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف: "سيتم التنسيق مع وزارة الصحة فى هذا الصدد".

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وينضم هذا التقدير لأطقم مستشفيات العزل إلى قوافل المتحدة التى تجوب محافظات مصر يوميا لتشارك المواطنين تقديرهم لجيش مصر الأبيض بكل أفراده في مواجهة محنة .

 


واتش ات

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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