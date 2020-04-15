شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير تشكر رجل الأعمال أيمن الجميل على مشاركته في دعم الأسر الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت مؤسسة "مصر الخير" بقيام شركة Cairo 3A وصاحبها رجل الأعمال أيمن الجميل لإحساسها بالمسئولية ومشاركتها مع مؤسسة مصرالخير في تحدي الشركات بتوصيل منتجاتها للأسر المصرية المتضررة كمشاركة اجتماعية منها لمواجهة الأزمة الحالية.

وأضافت مؤسسة "مصر الخير" في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .." لسه مستنيين شركات أكتر تساهم معانا عشان نوصل لآلاف الأسر المستحقة المتضررة من الظروف الحالية".

يذكر أن مؤسسة مصر الخير أطلقت مبادرة تقديم كرتونة تحتوى على مواد غذائية 10 كيلو، إلى جانب أدوات طبية متكاملة من كحول وماسك وغيرها، ويتم توفيرها لحماية أهالينا.

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وقامت المؤسسة بتوفير أدوات للأطباء بمستشفيات العزل، بالإضافة إلى أنها المؤسسة التنموية الوحيدة التى توفر أجهزة تنفسية، 6 أجهزة لمستشفيات طنطا الجامعى وقنا والأقصر ومرسى مطروح، يتم تقديم مساعدات مالية بحوالى 300 جنيه وكرتونة أغذية والأدوات الطبية، لمن انقطع عملهم.

ووقعت الشركة برتوكول تعاون، بغرض تزويد مستشفيات الحجر الصحي في مصر بـ10 أجهزة تنفس اصطناعى، لكل من مستشفى حميات العباسية تم تزويدهم اليوم بالفعل، ومستشفى العديسات بالأقصر، ومستشفى قفط بقنا، ومستشفى طنطا الجامعي، ومستشفى النجيلة بمرسى مطروح سيتم تزويدهم خلال هذا الاسبوع، وذلك بهدف تعزيز قدرات هذه المستشفيات وامدادها بالأجهزة الطبية اللازمة وتدعيم المنظومة الصحية في مصر لمجابهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.