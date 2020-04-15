شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مايسة عطوة: يجب توعية المواطنين بإجراءات التعامل حال اكتشاف خلية إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه كان هناك مخطط إرهابى لتنفيذ عمليات خلال فترة احتفالات شم النسيم وتشتيت جهود الحكومة بين مواجهة فيروس كورونا وملاحقة العناصر التكفيرية، مُشيدة بسرعة تعامل قوات الأمن مع الخلية الإرهابية التي تم اكتشافها بمنطقة الأميرية، والقضاء على جميع عناصرها قبل تنفيذ أى عمليات إرهابية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة توعية المواطنين بإجراءات التعامل حال اكتشاف خلية إرهابية وآليات مساعدة الأجهزة الأمنية فى عملية المواجهة والتعامل، وتقدمت النائبة، بخالص العزاء لأسرة الشهيد محمد الحوفى، مؤكدة أن تضحيات الشهداء جميل في جبين الوطن والشعب.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت مقتل 7 عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الأقباط.

Advertisements

وأكدت وزارة الداخلية فى بيان لها، وجود اشتباكات مع العناصر الإرهابية أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي من ضباط الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى ورود معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".وعُثر بحوزة المسلحين على بنادق آلية وأسلحة خرطوش، وكميات كبيرة من الذخيرة.