الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا في مقالات نيوتن في المصري اليوم بشأن سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق فيما نشرته جريدة المصرى اليوم فى سلسلة مقالات بتوقيع "نيوتن" حول سيناء وقرر المجلس إستدعاء الممثل القانونى للجريدة وكاتب المقالات في جلسة يوم الثلاثاء القادم.​

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