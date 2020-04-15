بسبب كورونا.. "الصحة العالمية" توصي بإنشاء محطات عامة لغسل اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات تقنية تُوصي بإنشاء محطات عامة لغسل اليدين وإتاحتها للجميع والإلزام باستخدامها في مرافق الرعاية الصحية وعند الدخول إلى أي مبنى عام أو خاص أو تجاري أو أي وسيلة للنقل العام وبعد المغادرة.
يأتي ذلك ضمن توصيات المنظمة للوقاية من الإصابة بمرض (كوفيد -19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
ودائمًا ما تنصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص من جميع الأعمار باتباع الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروس، مثل غسل اليدين جيدًا والنظافة التنفسية الجيدة.
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