إغلاق 12 مركزًا تعليميًا وهميًا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة الأمنية والتنفيذية بسرعة تنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إغلاق 12 مركزًا تعليميًا يعمل في مجالات التدريب والتمريض وغيرها من المجالات، وذلك لمزاولة تلك الكيانات أنشطة تعليمية دون ترخيص من الجهات والوزارات المختصة بالمخالفة للقانون.
وأشار محافظ بني سويف إلى أنه عقب تواصله مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن وجود بعض المراكز العلمية الوهمية بالمحافظة تًدعي منح شهادات تعليمية معتمدة من الوزارة أو بعض الجامعات المصرية، وشهادات لخريجين غير مؤهلين للعمل في عدة مجالات، استجابت الوزارة وجرى توجيه لجنة لزيارة تلك المنشآت للتأكد من قانونية أوضاعها، وقد أسفر ذلك عن ضبط 12 كيانًا وهميًا تحت مسمى أكاديمية أو ومركز علمي، ما دفع الوزارة لإصدار توصية بإغلاق تلك المنشآت.
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