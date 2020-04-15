بالصور.. وكيل وزارة التموين ببورسعيد يتابع توريد القمح وتعقيم المواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، أحد المطاحن، اليوم الأربعاء، لمتابعة عملية توريد القمح والاطمئنان على جاهزيته لموسم التوريد.

وتابع "ثابت"، خلال جولته بالمطحن، توزيع الكمامات والقفازات الطبية علي أعضاء اللجان، وتعقيم الموقع قبل بدء العمل وبعد نهايته، موجهًا مسئولي المطحن والقائمين عليه باتباع الطرق السليمة لاستلام وحفظ القمح بدرجاته المختلفة، والعناية بأماكن التخزين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه جرى تشكيل غرقة عمليات فى مديرية التموين على مدار اليوم، وتتواصل مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات الوزارة لمتابعة موسم توريد القمح وجاهزية الصوامع والمطاحن.