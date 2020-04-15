تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتا عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.
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