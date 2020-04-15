محافظ الجيزة: غلق المراسي النيلية والمتنزهات أمام المواطنين خلال شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أبريل ولمدة يومين ، وذلك خلال فترة أعياد شم النسيم تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد اليوم عبر الفيديو كونفرانس.

وصرح المحافظ، بأنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة، مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب إلى المراسي النيلية أو الحدائق والمتنزهات أو الخروج للشوارع أو الميادين في تجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وناشد راشد أهالي المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.​