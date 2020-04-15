الجيش الجزائري يقضي على ثلاثة إرهابيّين بعين الدفلى وسكيكدة

قضت مفرزة للجيش الجزائري مساء أمس، الإثنين 13 أفريل 2020، على إرهابيين إثنين إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية طارق بن زياد، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن العملية التي لا تزال متواصلة أفضت إلى إسترجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ورشاش خفيف من نوع RPK وقنبلتين تقليديتي الصنع و6 مخازن ذخيرة، بالإضافة إلى أغراض أخرى.
وفي ذات السياق، قضت مفرزة أخرى للجيش الجزائري ليلة أمس على إرهابي خطير خلال كمين بمنطقة جامع دي الخناق بالقل، ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة. كما ضبطت قوات الجيش الجزائري مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و03 مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية.
ويتعلق الأمر بأحد قيادات الجماعات الإرهابية المسمى "بولقرون خالد" المكنى بـ"أبي ضرار" والذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.
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