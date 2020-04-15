معهد الإحصاء الإيطالي: أكثر من نصف العاملين في مجالَيْ الصناعة والخدمات يذهبون للعمل رغم حالة الإغلاق

وكالات- كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء عن أن أكثر من نصف العاملين في مجال الصناعة والخدمات يذهبون للعمل على الرغم من حالة الإغلاق الحالية المعلنة من الحكومة لإحتواء إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وقدر المعهد العمالة الناشطة بنسبة 55.7% دون الأخذ بعين الإعتبار العمل عن بعد (teleworking)، وذلك في تقرير عن القطاعات "المعلقة" و"النشطة" خلال المرحلة الراهنة والتي فرضت فيها السلطات الايطالية قيودا على حركة المواطنين وعلقت الأنشطة الإنتاجية غير الأساسية.
ويشير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إلى أن أقاليم الجنوب، بازيليكاتا وصقلية وكالابريا، تشهد معدل نشاط عمل يفوق المتوسط على المستوى الوطني. أما على مستوى البلديات، فإن النشاط في مدينة جنوة يبلغ معدله 69.6% وفي وروما 68.5% وفي ميلانو 67.1% .
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