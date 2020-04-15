الحكومة المغربيّة تقتطع أجر ثلاثة أيّامٍ من رواتب الموظفين على مدى ثلاثة أشهرٍ لدعم صندوق مواجهة فيروس "كورونا"

وكالات- قررت الحكومة المغربية إقتطاع أجر ثلاثة أيام عمل على مدى ثلاثة أشهر من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لدعم الصندوق الخاص لتمويل التعامل مع وباء كورونا، حسب بيان أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتأتي هذه المساهمة المالية بدعوة من النقابات المغربية للتبرع لفائدة صندوق خاص لمساعدة الدولة على مواجهة إنتشار الوباء.

وسجل المغرب حتى الآن ما يزيد عن 1800 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي أودى بحياة 26 شخصا في البلاد.