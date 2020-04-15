وكالات- قررت الحكومة المغربية إقتطاع أجر ثلاثة أيام عمل على مدى ثلاثة أشهر من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لدعم الصندوق الخاص لتمويل التعامل مع وباء كورونا، حسب بيان أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وتأتي هذه المساهمة المالية بدعوة من النقابات المغربية للتبرع لفائدة صندوق خاص لمساعدة الدولة على مواجهة إنتشار الوباء.
وسجل المغرب حتى الآن ما يزيد عن 1800 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي أودى بحياة 26 شخصا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المغربيّة تقتطع أجر ثلاثة أيّامٍ من رواتب الموظفين على مدى ثلاثة أشهرٍ لدعم صندوق مواجهة فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.