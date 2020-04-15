إيطاليا / 112 طبيبًا ضحيّة فيروس "كورونا"

وكالات ـ قالت مصادر صحية إيطالية إن القائمة المحزنة للأطباء الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا في إيطاليا أصبحت أكثر طولاً، والتي تم تحديثها من قبل الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (FNOMCeO).
وأفاد الإتحاد في نشرته اليوم، الثلاثاء 14 أفريل 2020، بأن "عدد الضحايا إرتفع إلى 112، بزيادة بـ3 أشخاص مقارنة بنشرة يوم 10 أفريل الماضي".
وإختتم (FNOMCeO) بالقول إن "الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو" .
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