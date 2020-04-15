إنطلق قاربهم من سواحل ليبيا، قلق دولي على مصير 85 مهاجرًا غير نظامي فُقِدوا في المتوسط

أربعة قوارب إنطلقت من السواحل الليبية بإتجاه إيطاليا، تم العثور على ثلاثة منها حملوا 173 شخصا فيما فقد أثر القارب الرابع.

منظمة "سي ووتش" الألمانية أفادت بفقدان الإتصال بالزورق وقالت إنه حمل على متنه 85 مهاجرا، ما أكده أيضا تجمع "تحالف من أجل الإنقاذ United 4 rescue"، مبديا القلق على حياة العشرات.

مفوضية الأمم المتحدة قلقة على حياة العشرات في البحر، جاء هذا بعد إختفاء أثر قارب إنطلق من ليبيا إلى إيطاليا يوم الجمعة الماضي وعلى متنه 85 مهاجرا، حسب ما أفادت عدة جهات من بينها منظمة "سي ووتش" الألمانية و"تحالف من أجل الإنقاذ".

وكانت هذه المصادر قد أفادت برؤية زوارق في وضع غير جيد قبالة الساحل الجنوبي لمالطا خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاء بعده تصريح لحرس الحدود ووكالة خفر السواحل في الاتحاد الأوروبي أن أحد القوارب الأربعة التي إنطلقت من ليبيا، وصل إلى إيطاليا بسلام فيما لا يزال إثنان في البحر، وكان قد تم العثور على زورق رابع يوم الجمعة لكن لم يعرف مصيره بعد ذلك اليوم بل وفقدت منظمة "سي ووتش" الإتصال به كليا.

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* المصدر: موقع المهاجر نيوز