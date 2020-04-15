ألمانيا تعلن استمرار حظر التجمع في دور العبادة بسبب كورونا

تتمسك الحكومة الألمانية باستمرار حظر التجمعات في دور العبادة المختلفة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانيةاليوم الأربعاء في برلين: "في الوقت الحالي لا يوجد سبب يدعو إلى تغيير هذا الأمر".
وذكر المتحدث أن وكيل وزارة الداخلية، ماركوس كريبر، سيجري محادثات مع ممثلي طوائف دينية مختلفة يوم الجمعة المقبل، لبحث شروط تخفيف محتمل لتقييد الاختلاط السارية حاليا في دور العبادة.
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