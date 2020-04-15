ولي عهد أبوظبي يبحث تطورات كورونا مع حاكم ولاية نيفادا الأمريكية

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالًا هاتفيًا من ستيف سيسولاك حاكم ولاية نيفادا الأمريكية، تناول آخر تطورات أزمة فيروس "كورونا" على المستوى العالمي وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها، وتنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في هذا الشأن.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن

بن زايد أشار إلى التعاون بين الامارات والولايات المتحدة في التصدي لفيروس "كورونا"، معزيا الشعب الأمريكي في ضحايا الوباء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يتم تجاوز خطر الفيروس في أقرب وقت.

وأكد بن زايد آل نهيان على تقديم كل ما تستطيعه للمساعدة في مكافحة خطر

"كورونا" على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقا من إيمانها بأهمية التضامن بين مختلف الدول في مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن مشاركة الخبرات والتجارب بين الدول تعزز قدراتها المشتركة لمواجهة هذه الأزمة.

من جانبه، أكد حاكم ولاية نيفادا على عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية وعبر عن تقديره للتعاون القائم مع ابوظبي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى نهج الإمارات في تقديم المساندة إلى الكثير من الدول والمجتمعات في العالم لمواجهة فيروس "كورونا".