الكويت: كشف حالة إصابة بكورونا لعامل في مجلس الأمة

أكدت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية رصدت حالة إصابة لعامل في مجلس الأمة، بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "العامل كان
ولم يتم الكشف عن هوية العامل وطبيعة عمله، أو الإجراءات الاحترازية التي ستتخذداخل المجلس.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة في وقت سابق، عن تسجيل 50 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات، وشفاء 30 حالة ليصبح المجموع 206، بالإضافة إلى 3 وفيات.
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