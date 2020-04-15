الكرملين: روسيا تدرس وقف إطلاق النار في العالم

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم، إن دبلوماسيين روسا يبحثون اقتراحًا بوقف إطلاق النار على مستوى العالم قدمه الأمين العام للأمم المتحدة فيظل أزمة تفشي كورونا.
مناطق النزاع في أنحاء العالم بحيث يتسنى التركيز على مكافحة جائحة كورونا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في الشهر الماضي لإعلان وقف إطلاق نار في
وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أن العمل مستمر الدبلوماسيون يعملون، ما إن يستكمل العمل ونتفق مع الشركاء ستصدر بيانات بهذا الشأن".
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