الصحة الأردنية: كورونا إيطاليا مختلف عن الصين وقد يكون أقوى

أشار وزير الصحة الأردني سعد جابر، إلى أن أحد المواطنين الأردنيين أصيب بفيروس كورونا المستجد مرتين، لافتا إلى خطورة سلالة الفيروس المتفشي في إيطاليا قياسا بالصينية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال جابر في تصريح متلفز: "هناك سلالات للفيروس، وربما تكون السلالة في إيطاليا مختلفة قليلا عن نظيرتها في الصين، وقد تكون الإيطالية أقوى".

وأشار جابر إلى وجود نقاط ساخنة في العاصمة عمان، من الناحية الوبائية، وذكر أنها نتيجة لعدم التزام البعض بالتعليمات الاحترازية، وأكد أن أغلب الإصابات، كانت بسبب مخالطة قادمين من الخارج.

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وأضاف أن العدوى، تنتقل من بعض الأشخاص إلى آخرين، دون أن تظهر عليهم علامات الإصابة، وقال: "كما

رأينا هناك أناس مصابون، لم ينقلوا العدوى لزوجاتهم أو أولادهم".

وأشار إلى أن أحد الأشخاص الذين تم تخريجهم من المستشفى بتاريخ 9 أبريل، وكانت نتيجة الفحص لديه سلبية وكذلك لدى عائلته، "اتصل بنا بالأمس وقال إن لديه أعراض المرض، وقمنا بإعادة الفحص وكانت النتيجة ايجابية".

وأضاف: "كورونا مرض حديث وهناك دارسات مكثفة في كل العالم لفهم المرض، والتجارب لن تنتهي حتى سنوات لمعرفة هذا المرض".