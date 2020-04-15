فرنسا تأسف لقرار ترامب في شأن منظمة الصحة العالمية

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن فرنسا "تأسف" لقرار دونالد ترامب تعليق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت سيبت ندياي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "إنه قرار مؤسف" موضحة أن باريس تأمل "عودة الأمور إلى طبيعتها" لتتمكن المنظمة من مواصلة عملها.

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