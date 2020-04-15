الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار ترامب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

ضم الاتحاد الأوروبي صوته لانتقادات عالمية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف التمويل لمنظمة الصحة الدولية قائلاً اليوم الأربعاء، إن الإجراء غير مبرر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكتب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر يقول «نأسف بشدة على القرار الأميركي بتعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية. لا يوجد سبب يبرر هذه الخطوة في لحظة جهود المنظمة مطلوبة فيها أكثر من أي وقت مضى».
والولايات المتحدة هي أكبر ممول للمنظمة.
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